«التنسيقية»: قانون المحليات والانتخابات أولوية في الحوار الوطني

وجّه مؤمن السيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لزملائه في التنسيقية على مشاركتهم على مدار 24 جلسة في الأسبوعين الماضيين، حيث كانت مشاركة ثرية ومقترحات وحل لمشكلات وتوصيات، والتزموا بمدونات السلوك التي تم وضعها من قبل الأمانة الفنية.

يوجد تنوع مهم جدا في بداية الحوار

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «الأمانة الفنية بذلت مجهودا كبيرا حتى تظهر الجلسات على مدار الأسبوعين الماضيين بصورة مشرفة، وكان هناك تنوعا مهما جدا في بداية الحوار، وكل الموضوعات التي جرى طرحها على أجندة الحوار منذ اليوم الأول كانت مهمة جدا».

دور المجالس النيابية مهم جدا

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، «من ضمن الأولويات التي بدأنا بها قانون الإدارة المحلية والانتخابات بسبب أهميتها الكبيرة في الشارع المصري، إذ إنّها من الأولويات التي جرى طرحها بشكل عاجل على مائدة الحوار، فمنذ عام 2010 لا توجد محليات، ما جعل المواطن يعاني كثيرا، فضلا عن أنّ دور المجالس النيابية مهم جدا، ولكن هناك دور تكاملي، فعضو المجلس المحلي وجوده سيسهل عمل أعضاء المجالس النيابية في التفرغ الكامل للعمل النيابي والتشريعي».