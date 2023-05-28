رئيس القسم السياسي بـ«الوطن»: مناقشة الحوار الوطني لمجلس التعليم «بشرة خير»

استعرض برنامج «مانشيت»، المذاع على قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي جابر القرموطي، أبرز المانشيتات والأخبار في جريدة الوطن غدا.

تشكيل فريق عمل لمتابعة جلسات الحوار الوطني

وقال الصحفي إمام أحمد، رئيس القسم السياسي بجريدة الوطن، إنه منذ اليوم الأول لانطلاق الحوار الوطني شكلت جريدة الوطن فريقاً لمتابعة جلسات الحوار الوطني، وكان هناك ما يقرب من عام تحضيري عقدت فيه 24 اجتماعاً لمجلس أمناء الحوار الوطني، وكان هذا العام منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي في 26 أبريل من العام الماضي وحتى مايو الماضي، وذلك استعدادا لانطلاق الجلسات الفعلية.

وأضاف خلال لقاء بالبرنامج، أنه جرى تشكيل المحاور بواقع 3 محاور و19 لجنة فرعية و44 مقرراً ومقرراً مساعدا، و113 قضية على طاولة الحوار، وجرى الانتهاء من كل هذه الاستعدادات التحضيرية، وجريدة الوطن أصدرت كتاباً عن الحوار الوطني، وهو كتاب توثيقي لكل هذه المحطات.

وأشار إلى أنه مع انطلاق الجلسات الفعلية للحوار الوطني، جرى عقد خلال الأسبوعين الماضيين حوالي 24 جلسة، ومناقشة 13 قضية في هذه الجلسات، وجريدة الوطن تابعت سيرها لحظة بلحظة، والتي شهدت تنوعاً كبيراً وحضور واسعاً من مختلف التيارات والقوى السياسية، وهذه رسالة طمأنة وبشرة خير.

الحوار الوطني يسير بشكل جاد وفعال

ولفت إلى أن الجلسات على مدار الأسبوعين الماضيين أعطت للجميع مثالا أن الحوار الوطني يسير بشكل جاد وفعال يقود لصياغات توافقية ترفع للرئيس السيسي لخروج هذه الصياغات بشكل قرارات تنفيذية أو تشريعات من داخل البرلمان، موضحا أن اللجنة الفنية تعمل الآن على صياغة التوصيات والمخرجات والتجهيز للأسبوع المقبل.

وأوضح أن الحوار الوطني أعلن أمس عن تخصيص جلسة خاصة الأربعاء المقبل لمناقشة المجلس الوطني للتدريب والتعليم، والذي يعد أمرا في غاية الأهمية، وهو عبارة عن مشروع قانون وجه الرئيس السيسي الحكومة بإرساله للحوار الوطني لمناقشته من خلال لجنة التعليم.

وأفاد بأن المجلس سيسهم في نقلة كبيرة في مجال التعليم، لأنه يهدف إلى توحيد سياسات التعليم في مصر، فكان هناك تشتت وجزر منعزلة من تعليم عام وتعليم أزهري، لكن هذا المجلس يهدف إلى توحيد كل هذه السياسات، إذ سيشكل من 26 عضواً بواقع 8 خبراء و18 عضو ممثلين عن جهات ووزارات مختلفة.

ملف مواهب مصر

إلى ذلك، تحدث إمام أحمد عن ملف مواهب مصر، موضحًا: «نتناقش بشكل دوري عن الملفات التي تحتاج إلى معالجة وتسليط الضوء عليها ووجدنا أن ملف مواهب مصر واحد من الملفات المهمة جدا، في ظل الاهتمام الحقيقي من جانب القيادة السياسية بضرورة اكتشاف مواهب جديدة وتمكين المواهب في مختلف المجالات».

وأضاف: «نرى الآن في عدد من البرامج والمسابقات التابعة للشركة المتحدة مثل كابيتانو مصر والدوم، وبالتالي فإنه انطلاقا من دورنا الصحفي والإعلامي يجب أن ندعم هذه الجهود، حيث حصلنا على مجموعة من الإحصائيات والأرقام المهمة عن الشباب والأطفال في كل المحافظات».

وتابع: «وتم فتح جسور تواصل مع قصور الثقافة ومراكز الشباب لمتابعة ما يدور على الأرض وكيف يتم دعم هذه المواهب، وبخاصة أنها مستقبل مصر، وقررنا فرد أكثر من صفحة لتسليط الضوء على هذه المواهب من خلال لقاءات ميدانية وحوارات والصبية الصغار حتى تتحول أحلامهم إلى واقع قريبا».