مفوضية اللاجئين لـ«الوطن»: نشكر مصر على مساعداتها وخدماتها للسودانيين

قالت كريستين بشاي مسؤولة العلاقات الخارجية بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر، إن المفوض السامي للأمم المتحدة يشكر مصر على دورها في استضافة وتقديم الخدمات المختلفة للاجئين السودانيين العابرين للحدود الجنوبية المصرية، ويؤكد على دور الجهات المختلفة في تقديم تلك الخدمات والتي منها الهلال الأحمر والإسعاف والمحافظات والمؤسسات الحكومية.

كريستين بشاي: مصر تقدم العديد من الخدمات اللاجئين

وأضافت «كريستين بشاي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «مصر تقدم العديد من الخدمات اللاجئين، بداية من فتح أبواب الحدود الجنوبية للسودانيين الذين يستوفوا الشروط الموضوعة للعبور، بمجرد دخولهم للأراضي المصرية يكون بإمكانهم الحصول على الخدمات المقدمة من الهلال الأحمر وهو الشريك الرئيسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدعم الاستجابة للسودان، والذي يقدم العديد من الخدمات وأهمها هي الخدمة الطبية والعلاجية».

زيارة المفوض السامي لشؤون اللاجئين

وتابعت: «زيارة المفوض السامي تركز على دعم مصر ودورها في استضافة الأعداد الوافدة، ويشكر مصر على فتح الحدود الجنوبية، ويناشد باستمرار فتح الحدود أمام الهاربين من خط النار في السودان، والتي تحتاج إلى الإعانة والحماية الدولية».