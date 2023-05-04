مفوضية اللاجئين تطالب بتمويل 445 مليون دولار لدعم النازحين من السودان

أعلنت المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة عن حاجتها، هي وشركائها، إلى تمويل يبلغ 445 مليون دولار، لدعم النازحين في السودان حتى أكتوبر المقبل، وأكدت أن هذا التمويل يغطي بشكل أساسي الدعم الفوري لنحو 860 ألف لاجئ وعائد من السودان، في كل من تشاد وجنوب السودان ومصر وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وأضافت المفوضية الأممية أن خطة الاستجابة تم وضعها مع 134 شريكاً، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني.

تحذير مفوض الأمم المتحدة من الوضع بالسودان

وفي هذا السياق، حذر مساعد المفوض السامي للعمليات في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رؤوف مازو، من أن الوضع الإنساني في السودان وما حوله مأساوي، حيث يوجد نقص في الغذاء والماء والوقود، إضافة إلى محدودية الوصول إلى وسائل النقل والاتصالات والكهرباء وارتفاع أسعار المواد الأساسية بصورة حادة.

وأوضحت المنظمة الدولية أن عدد اللاجئين والعائدين وغيرهم، الذين ينتقلون إلى البلدان المجاورة، بلغ 860 ألف شخص، وهو توقع أولي للتخطيط المالي والتشغيلي، وأضافت أن من بين إجمالي هذا العدد هناك حوالي 580 ألف شخص من السودانيين، و235 ألف لاجئ سبق أن استضافهم السودان وعادوا إلى ديارهم في ظروف معاكسة، و45 ألف لاجئ من جنسيات أخرى استضافهم السودان سابقاً.

زيادة متوقعة في الوافدين الفترة المقبلة

ونوهت مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة إلى أنه من المتوقع أن تشهد مصر وجنوب السودان أكبر عدد من الوافدين، ولفتت إلى أن استمرار القتال والنهب وارتفاع التكاليف ونقص وسائل النقل، تجعل من الصعب على الأشخاص مغادرة المناطق الخطرة، في الوقت الذي تأثر فيه الوصول إلى الرعاية الصحية بشكل خطير.

وأشارت إلى أن معظم البلدان التي تستقبل الفارين من السودان، والسودان نفسه، كانت تعاني بالفعل من نقص التمويل بشكل دائم، واستضافت أعداداً كبيرة من النازحين قسرا، ومعظمهم تلقى حتى الآن، أقل من 15% من احتياجات التمويل لعام 2023.