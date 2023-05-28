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وزيرة التخطيط تفتتح مراكز تكنولوجية في شمال سيناء

كتب:

وليد عبد السلام
09:22 ص | الأحد 28 مايو 2023
هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

غادرت منذ قليل الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، القاهرة متجهة إلى محافظة شمال سيناء، برفقة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية، وافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

أنشطة الزيارة

وتتضمن أنشطة الزيارة استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعاميين الماليين 22/2023 و 23/2024، وأهداف وآليات وفئات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بالإضافة إلى عرض حول تطوير المراكز التكنولوجية، وآخر عن تطوير مدينة العريش.

افتتاح  المراكز التكنولوجية

,تفتتح الدكتورة هالة السعيد خلال زيارتها لشمال سيناء؛ المراكز التكنولوجية بكل من ديوان عام المحافظة، ومدينة العريش، بالإضافة إلى تفقد عدد من المناطق بالمحافظة.

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بقلم وليد عبد السلام