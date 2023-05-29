المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لعامل يتعاطى المخدرات بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين حكمًا بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وتغريمه عشرة آلاف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لتعاطيه المخدرات بدائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج.

صدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج اليوم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم، وسامر ذو الفقار، وأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تفاصيل الواقعة وضبط المتهم

تعود أحداث الواقعة لعام لشهر يناير من العام الماضي 2022، عندما وجهت النيابة العامة بمحافظة سوهاج للمتهم المدعو «أ،ي» تهمة إحراز جوهرا مخدرًا الميثامفيتامين بقصد التعاطي، وقد تم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم بالواقعة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه.

المشدد 5 سنوات وغرامة 10 ألاف جنيه لتعاطي الحشيش

كما قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم ايضا بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه عشرة مبلغ آلاف جنيه والزمته بالمصاريف الجنائية بدائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج لتعاطي المواد المخدرة حيث وجهت النيابة العامة للمتهم المدعو «ح،ر» تهمة إحراز جوهرا مخدرا «الحشيش» بقصد التعاطي ، وقد تم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.