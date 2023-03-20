إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في تصادم دراجتين ناريتين بسوهاج

أصيب 4 أشخاص بينهم طفل في حادث تصادم دراجتين ناريتين على الطريق الزراعي الغربي بمركز شندويل بسوهاج، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تصادم دراجتين ناريتين

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير، إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، بوجود حادث تصادم ومصابين على الطريق الزراعي الغربي دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، لموقع الحادث، وكذلك وحدة مرور لرفع آثار الحادث وإعادة تيسير الطريق، كما دفع مرفق إسعاف سوهاج بسيارات إسعاف لنقل المصابين.

بالانتقال لموقع الحادث تبين أنه أثناء سير تروسيكل قيادة المدعو «محمد م ا»، 16 عاما، طالب ويقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بتروسيكل قيادة المدعو «عبده ا ا»، 17 عاما، طالب ويقيم بذات الناحية بجزيرة شندويل، ونتج عن الحادث إصابة قائدي الدراجتين بكدمات متفرقة بالجسم وكسور، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

كما أصيب «دياب ع م ب»، 62 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، من مستقلي التروسيكل الأول، باشتباه نزيف بالمخ وجرح قطعي بفروة الرأس وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وطفل يدعى «سيف ع ص»، 6 سنوات، ويقيم بذات الناحية، ابن خالة قائد التروسيكل الثاني، بجرح رضي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين للمستشفى

وبسؤال المصابين أفادوا بمضمون ما تقدم، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهم، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث وإعادة تسيير الطريق.