ما أهمية رفع حد الإعفاء الضريبي ومَن المستفيد منه؟.. وكيل «خطة النواب» يجيب

تحدث النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول أهمية إقرار رفع حد الإعفاء الضريبي، الذي وافق عليه مجلس النواب، ورفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألفا، ليصبح حد الإعفاء لكل من يتقاضى 3 آلاف جنيه وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا إنها خطوة مهمة ومنتظرة من الحكومة.

وأضاف «سالم»، لـ«الوطن»، أن رفع الحد الضريبي هو من أهم التعديلات على قانون الضرائب 91 لسنة 2005، وجاء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لحزمة الحماية الاجتماعية.

رفع حد الإعفاء الضريبي

كما أشار إلى أنه من شأنه تخفيض ما يدفعه المواطن ليكون أقل مما يدفعونه حاليا حتى من يتقاضى مليون جنيه، أما ما يزيد عن مليون جنيه فتزيد عليه من 25% إلى 27.5%، لافتًا إلى أنه حدث تعديل خلال المناقشات وتم رفع الحد إلى مليون و200 ألف، وما دون ذلك سيتم استفادتهم من التخفيض طبقا كل منهم لشريحته.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أقل موظف مستفيد سيبدأ من 300 جنيه وتصل حد 1500 جنيه أو أكثر، ويستفيد من رفع الحد الضريبي شريحة كبيرة من المواطنين ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية، وحينما يزيد الحد الأدنى للأجور تزيد معه الإعفاءات.

من المستفيد من رفع حد الإعفاء الضريبي

وأكد أن اليوم، شهد تعديلات مهمة، ومنها منح خصم 5% لمن يلتزم من المقاولين بتقديم الفواتير الإلكترونية، ومنح 10% من غرامات فوائد التأخير لمن يساعد في ضبط حالة من حالات التهرب الضريبي، ورفع حد الإعفاء الضريبي، بالإضافة لقرار إنشاء المجلس الأعلى للضرائب، والذي سيهتم بوضع السياسات الضريبية وحماية حقوق المقاولين ويكون الحكم بينهم وبين مصلحة الضرائب.

وتابع أن كل ذلك سيكون له تأثيرات إيجابية سواء على المواطن أو على الدولة وسيدر إيرادات وإعفاءات للمواطنين وهي تعديلات كانت منتظرة.