ماذا يعني رفع حد الإعفاء الضريبي على المرتبات لـ36 ألف جنيه؟.. خبير اقتصادي يجيب

أشاد الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي، على قرار زيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 36 ألف جنيه سنويا بدلا من 24 ألف جنيه، حيث إنه نوع من أنواع مواجهة الدولة للتضخم وزيادة الأسعار حاليا، بجانب القرارات الماضية التي اتخذتها الدولة في رفع الحد الأدنى للأجور.

وذكر السيد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا الإجراء وهو زيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألف جنيه، يفيد العاملين بالدولة والعاملين بالقطاع الخاص، وهذا يعني أن من يزيد مرتبه عن 3 آلاف جنيه شهريا سيخضع إلى الضريبة، أما الأقل من ذلك لن يخضع.

زيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل

وأضاف الخبير الاقتصادي الهدف من هذا القرار زيادة من الدخل الخاص سواء للعاملين بالقطاع الدولة أو الخاص لمواجهة التضخم وزيادة الأسعار حاليا وهو يعد أحد الإجراءات المهمة والجيدة التي اتخذتها الدولة هذه الفترة ويستفيد منه أكثر من 85% من العاملين في الحكومة وأكثر من 70% في القطاع الخاص.

قرار زيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجَّه الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 24 ألف جنيه، في سياق جهود الدولة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين.