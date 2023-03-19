الضرائب: بدء تطبيق رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 36 ألف جنيه سنويا في أبريل

كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، تفاصيل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفع حد الإعفاء الضريبي ليصبح 36 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 24 ألف جنيه، مشددا على بدء تطبيق القرار على الموظفين من أبريل المقبل.

تخفيف العبء عن المواطنين

وقال محروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إن هذا الأمر سيخفف العبء الناتج عن التداعيات الاقتصادية العالمية، على الموظفين، وأصحاب النشاط التجاري.

الإعفاء الضريبي للموظف

وأضاف مستشار رئيس مصلحة الضرائب، مساء اليوم الأحد، أن الإعفاء الضريبي للموظف يُحسب على الراتب الشهري، ويُحسب على الدخل بالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية، ويتم تطبيقه على أصحاب الأنشطة التجارية يوم 31 ديسمبر 2023.