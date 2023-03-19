رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الضرائب: بدء تطبيق رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 36 ألف جنيه سنويا في أبريل

كتب:

محمد عزالدين
06:53 م | الأحد 19 مارس 2023
مصلحة الضرائب

مصلحة الضرائب

كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، تفاصيل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفع حد الإعفاء الضريبي ليصبح 36 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 24 ألف جنيه، مشددا على بدء تطبيق القرار على الموظفين من أبريل المقبل.

تخفيف العبء عن المواطنين

وقال محروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إن هذا الأمر سيخفف العبء الناتج عن التداعيات الاقتصادية العالمية، على الموظفين، وأصحاب النشاط التجاري.

الإعفاء الضريبي للموظف 

وأضاف مستشار رئيس مصلحة الضرائب، مساء اليوم الأحد، أن الإعفاء الضريبي للموظف يُحسب على الراتب الشهري، ويُحسب على الدخل بالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية، ويتم تطبيقه على أصحاب الأنشطة التجارية يوم 31 ديسمبر 2023.

اقرأ المزيد:

مصلحة الضرائب تطالب اليوتيوبرز وصناع المحتوى بسداد المبالغ المقررة

مستشار رئيس مصلحة الضرائب: الممول يمكنه تقسيط ضريبة الدخل

مصلحة الضرائب: ضرورة إخطار الممول بكل طرق الإخطار المتاحة

مصلحة الضرائب: مد العمل بمراكز الممولين لتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية

مصلحة الضرائب: لا مساس بحسابات المصريين في البنوك

معاون رئيس مصلحة الضرائب: أول أبريل إثبات مصروفات الممولين بالفاتورة الإلكترونية

معاون رئيس مصلحة الضرائب لقناة الحياة: نعمل حاليا على تحويل الفاتورة الورقية إلى إلكترونية
بقلم محمد عزالدين