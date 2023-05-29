رفع 100 ألف طن مخلفات صلبة وتحرير 81 محضرا في حملات بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات التنفيذية في المحافظة ضرورة شن حملات مكبرة ومفاجئة ودورية على المحال والمطاعم والكافيهات للتأكد من التزامهم بقواعد النظافة العامة، موجها إدارة الرقابة والرصد البيئي وشركة نهضة مصر بالاهتمام برفع المخلفات أولا بأول، وإظهار المدينة بالشكل الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

ضبط مخلفات صلبة بالإسكندرية

وأوضح محافظ الإسكندرية أن إجمالي أوزان المخلفات الصلبة التي تم جمعها من جميع الأحياء خلال شهر مايو الجاري بلغت 100 ألف طن، لافتا إلى أن إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة، بالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية، قامت بـ4 حملات مكبرة خلال الشهر الحالي على المنشآت المخالفة التي لم تطبق الاشتراطات البيئية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 81 محضرا للحد من المخالفات البيئية بمناطق «إسماعيل صبري، سيدي جابر، البيطاش، محور المحمودية»، وبلغ ما تم جمعه من نفايات طبية نحو 360 طنا.

حملات توعية في الإسكندرية

وفي إطار التعاون بين محافظة الإسكندرية، ممثلة في إدارة الرقابة والرصد البيئي، وبين شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، تم تنفيذ 4 حملات توعوية خلال الفترة من 1 إلى 27 مايو بنطاق قطاع الإبراهيمية، كما تم توزيع 20 صندوق قمامة بشارع أبو قير.

حملات رقابية على المحال

ومن جانبها، أشارت المهندسة رشا شوقي، مديرعام إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة، إلى أن هناك تنسيق كامل مع جميع الأجهزة التنفيذية لشن حملات رقابية على المحال والمنشآت التجارية للتأكد من التزامها بقواعد النظافة العامة وتوفر أماكن لإلقاء المخلفات بها، مؤكدة أن المحافظة بجميع أجهزتها تعمل على رفع كفاءة خدمة النظافة المقدمة للمواطنين.