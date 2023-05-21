محافظ الإسكندرية الأسبق يرفض منح سلطة سحب الثقة للمجالس المحلية من المحافظين

رفض المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية الأسبق، منح المجالس المحلية سلطة سحب الثقة من المحافظين على أن يقتصر ذلك على باقي رؤساء الوحدات المحلية من القرى والأحياء والمدن.

قانون المجلس الشعبية المحلية

وقال، خلال جلسة «قانون المجلس الشعبية المحلية» ضمن فعاليات لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن المحافظين معينون من رئيس الجمهورية وليسوا منتخبين، وبالتالي لا يجوز سحب الثقة منهم من جانب المجالس الشعبية.

وهو الأمر الذي عقبت عليه الدكتورة سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، أن ذلك نص دستوري والحوار الوطنى ملزم بالدستور الذي ينص على منح سحب الثقة للمجالس الشعبية على رؤساء الوحات المحلية والمحافظين وفقا للدستور هم رؤساء وحدات محلية.

وأضاف، محافظ الإسكندرية الأسبق، أنه لا يوجد نجاح بدون إصلاح الادارة المحلية، مضيفا، لقد عملت في المجالس المحلية لمدة 20 عاما كقيادة محلية وعشت المشاكل وأعرف جيدا المشاكل الموجودة في ظل وجود المجالس المحلية من عدمه وأشفق على المسئولين والمواطنين لعدم وجود مجلس محلي حاليا.

وطالب بأنه لابد من الالتزام بقانون الادارة المحلية والنظام الفردي الذي أثبت أنه افضل من نظام القائمة.