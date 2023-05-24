محافظ الإسكندرية: التوسع في أنظمة الجمع السكني لرفع كفاءة النظافة

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بزيادة معدلات رفع القمامة والارتقاء بمستوى الخدمات البيئية مع بدء موسم الصيف شدد المحافظ بأن يكون رفع القمامة بشكل دوري وسريع لتقليل تواجدها بالشوارع، مؤكدا على ضرورة ظهور المدينة بشكل يليق بها أمام أهلها وزوارها.

وكلف محافظ الإسكندرية، المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بمتابعة رؤساء الأحياء للتنسيق مع شركة نهضة مصر في رفع القمامة من الشوارع أول بأول، وتطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها حرصًا على الصحة العامة للعاملين والمواطنين.

أنظمة النظافة في الإسكندرية

ووجه الشريف بالتركيز على منظومتي الجمع السكني، والجمع من أمام الوحدات للارتقاء بمستوى الأداء والقضاء علي ظاهرة النباشين، موضحًا أن شركة نهضة مصر تعمل طبقًا لثلاثة أنظمة هي :

- النظام الأول الجمع النمطي العادي وذلك عن طريق جمع المخلفات الموجودة بالحاويات سواء صناديق أو كناتر فى المناطق المختلفة من شوارع الإسكندرية.

- النظام الثاني هو الجمع سكني من أسفل العقارات باستخدام آلات التنبيه.

- النظام الثالث هو جمع سكني من أمام الوحدات وهو نظام قائم على صعود العاملين التابعين للشركة لكل وحدة فى توقيتات محددة لجمع المخلفات من أمام باب الشقة.

سيارات دعم لمنظومة النظافة في الإسكندرية

وفى سبيل تنفيذ ذلك قامت الشركة بتدعيم إسطولها بعدد كبير من سيارات النقل لضمان الوصول إلي كافة الشوارع والأزقة، حيث تم الدعم بأكثر من 160 سيارة مختلفة الأحجام وعدد 230 تريسيكل وذلك للعمل بهم فى نطاق الأحياء.