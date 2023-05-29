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الرئيس الأمريكي يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول لإحياء يوم الذكرى

كتب:

أ ش أ
07:28 م | الإثنين 29 مايو 2023
بايدن

بايدن

شارك الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، في إحياء يوم الذكرى، الذي يكرم خلاله أفراد الجيش الأمريكي الذين فقدوا أرواحهم خلال الحروب التي خاضتها البلاد.

زيارة الرئيس بايدن إلى مقبرة أرلينغتون الوطنية

وبثت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية لقطات حية لزيارة الرئيس بايدن إلى مقبرة أرلينغتون الوطنية، برفقة نائبته كاميلا هاريس ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ووضع إكليلاً من الزهور على قبر الجندي المجهول.

ويعد يوم الذكرى عطلة رسمية فيدرالية في أمريكا منذ عام 1971.

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بقلم أ ش أ