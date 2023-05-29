بايدن يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين مع رئيس «النواب»

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحدثه مع رئيس مجلس «النواب» الجمهوري كيفن مكارثي، مشيرا إلى التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين.

ودعا بايدن، «الكونجرس» الأمريكي، إلى تمرير الاتفاق بشأن سقف الدين العام، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفقا لوسائل إعلام، فإن محادثة هاتفية بين بايدن ومكارثي، تأخرت لمدة ساعتين، وقال الرئيس الأمريكي إنه توصل إلى اتفاق بشأن الميزانية مع رئيس مجلس النواب والذي من شأنه تجنب تعثر الولايات المتحدة في سداد ديونها.

بايدن: الاتفاق خطوة مهمة إلى الامام

وقال بايدن للصحفيين بعد اتصال هاتفي مع مكارثي وضع حد للاتفاق: «بشرى سارة. تحدثنا مع رئيس مجلس النواب مكارثي وتوصلنا إلى اتفاق ميزانية من الحزبين»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية

وأعرب بايدن أمام وسائل الإعلام في «البيت الأبيض»، عن اعتقاده أن الاتفاق خطوة مهمة حقا إلى الأمام، وأضاف الرئيس الأمريكي، أن الصفقة تزيل تهديد حدوث تعثر كارثي عن الطاولة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الرئيس الأمريكي: الصفقة تلغي التخلف عن سداد الديون

وأضاف بايدن، أن الاتفاق أحيل إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي، داعيا النواب الأمريكيين إلى دعم الاتفاقية، مضيفا إن الصفقة تلغي السيناريو الأسوأ وهو التخلف عن سداد الديون، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

وأمس الأول السبت، أعلن جو بايدن، وكيفن مكارثي، التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ لمنع التخلف عن سداد الديون، فيما سيقدم الاتفاق في شكل مشروع قانون يوم الأربعاء المقبل للموافقة عليها من «الكونجرس».