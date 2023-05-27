بايدن يقطع خطابا في البيت الأبيض.. والسبب لاعبة كرة سلة (فيديو)

شهد البيت الأبيض، حالة إغماء للاعبة فريق جامعة ولاية لويزيانا لكرة السلة النسائية، تدعى سامية سميث، أثناء خطاب للرئيس جو بايدن، في فعالية تكريم الفريق الفائز بالبطولة الجامعية.

WATCH: LSU women's basketball player Sa'Myah Smith faints as President Biden delivers a speech at the White House pic.twitter.com/Sry2V4UfPQ — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) May 26, 2023

بايدن: هذه ليست المرة الأولى لحالات الإغماء

واضطر بايدن، إلى مقاطعة الخطاب، عقب الحادث لعدة دقائق بعد حالة الإغماء، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال عقب عودة إلقائه الخطاب، إن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها الأمر.

وفي وقت سابق، شهد «البيت الأبيض» حالات إغماء لضيوفه.

وقدم أطباء «البيت الأبيض»، للاعبة كرية السلة الإسعافات الأولية، وتم إخراجها على كرسي متحرك، فيما قال الرئيس جو بايدن، إن اللاعبة بخير.

وأكدت مدربة الفريق، كيم مولكي في وقت لاحق أن سميث بخير، مضيقة، أن سميث شعرت بالحرج من الحادث، وتمنت لو بقيت حتى انتهاء الحفل.

اللاعبة سامية سميث من ولاية تكساس

وسامية سميث، من مدينة ديسوتو بولاية تكساس، لعبت في جميع المباريات الـ 36 لفريق تايجر وساهمت بمتوسط ​​4.6 نقاط لكل لعبة، فيما حصل فريقها على أول بطولة لكرة السلة للسيدات على الإطلاق الشهر الماضي.

وقالت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن، ذكر قائد فريق «تايجر» أنجيل ريس، خطأً باسم أنجيلا قبل تصحيح نفسه.