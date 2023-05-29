سفيرة وزارة الهجرة لمتحدي الإعاقة: حياة ذوي الهمم تغيرت بفضل اهتمام الرئيس

أكدت الدكتورة مارينا نخلة، سفيرة وزارة الهجرة لشؤون المصريين بالخارج لمتحدي الإعاقة، أن لديها أفكارا وخبرة فى التعامل مع ذوي الهمم تعلمتها خلال إقامتها في الولايات المتحدة وتعمل على نقلها إلى مصر، فضلا عن خبرة في كيفية تحسين التعامل مع أجهزة الإعاقة.

خدمات بشكل أفضل لمتحدي الإعاقة

وأشارت مارينا نخلة، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، اليوم الاثنين، إلى أنها تعمل على تطوير تدريب المشرفين والعاملين في هذا القطاع حتى يقدموا خدمات بشكل أفضل لمتحدي الإعاقة سواء في التعليم أو التعامل مع الإعاقة.

التبرعات بين المنظمات الخيرية

وأشادت الدكتورة مارينا نخلة، بما يقدمه الرئيس السيسي في ملف ذوي الهمم، قائلة: «الرئيس السيسي مهتم جدا بذوي القدرات الخاصة وفيه تغيير كبير والاهتمام يزيد وهو بيوفر لهم فرص عمل وتمثيل في جميع المجالات، وفي حاجات اتعملت وحاجات ممكن تتعمل»، لافتة إلى أهمية توفير تواصل في التبرعات بين المنظمات الخيرية غير الهادفة للربح بين مصر وأمريكا.

دور المنظمات غير الهادفة للربح

وتابعت: «التواصل وجمع التبرعات بين المنظمات غير الهادفة للربح بين مصر وأمريكا تساعد في توفير الأجهزة التعويضية بشكل أفضل لأنها غالية جدا ولو بنينا علاقة ما بين المنظمات بين البلدين ده ممكن يساعد في تحسين حياة ذوي الهمم».