النادي الثقافي بمركز شباب بيلا ينظم ورشة لتعلم كتابة المقال

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، ورشه عمل لتعليم كتابة المقال ومسابقة «كن مبدعا» بمركز شباب بيلا التابع، بمشاركة 40 شابا وفتاة من أعضاء النادي الثقافي، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

فنون كتابة المقال

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، في بيان اليوم، أن الورشة تهدف إلى تعريف الشباب بكيفية كتابة المقالات بأنواعها، وتنمية مهاراتهم الكتابية والإبداعية وخلق روح التنافس بينهم، مشيرا إلى أن الورشة تعد ضمن فعاليات النادي الثقافي عن شهر مايو، والمسابقة أقيمت فور انتهاء الورشة لاختيار أفضل مقال.

أفضل مقال للمشاركين

واختتمت الورشة التي أدارها حسن المنطاوي، رئيس نادي الأدب بثقافة بيلا، باختيار أفضل مقال، بحضور حسن عباس، منسق نادي الأدب، ونُظمت بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحي عبد العزيز، مدير إدارة الشباب، وفوزي حسيب، مدير المشروعات، ومتابعة تنفيذ همت مصطفى، مسئول النادي الثقافي بالمديرية.