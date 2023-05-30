المفوض السامي لشؤون اللاجئين: ناقشت مع السيسي كيفية التعامل مع نازحي السودان

كشف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أسباب زيارته لمصر، مؤكدا أن الهدف التركيز على نزوح السودانيين منذ اندلاع الأزمة منتصف أبريل الفائت، قائلاً: «الهدف من زيارتي، هو التركيز على نزوح السودانيين منذ اندلاع الأزمة السودانيه في 15 أبريل الماضي، وبالفعل نحو 175 ألف شخص -معظمهم سودانيون- عبروا إلى مصر، وهو ما يعادل تقريبا نصف عدد السودانيين الذين تركوا البلاد منذ أبريل، نصفهم وصل إلى مصر، لذلك جئت إلى مصر لأنها الدولة التي تستضيف العدد الأكبر منهم».

وتحدث خلال حواره ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»، عن تفاصيل زيارته لمعبر قسطل الحدودي، قائلاً: «ذهبت إلى معبر قسطل لأرى بنفسى واحد من المعبرين المصريين».

إشادة بجهود الحكومة المصرية

وأشاد بجهود الحكومة المصرية، في استقبال السودانيين على الحدود المصرية السودانية: «اطلعت على المجهود الكبير الذي تقوم به الحكومة المصرية، ممثلة في الجهات كافة، ومنها الهلال الأحمر المصري، وهي المؤسسة الرئيسية التي تساعد الناس عند المعبر».

تفاصيل لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي

وكشف غراندي تفاصيل اللقاء الذي عقده مع الرئيس السيسي: «التقيت أيضا بالرئيس السيسي، وناقشنا كيف يمكن دعم مصر في التعامل مع هذه الأرقام الإضافية؟ مصر بالفعل تستضيف الكثير من اللاجئين والسودانيين».

ولفت إلى أهمية تقديم الدعم لمصر من المجتمع الدولي، بعد استقبالها الرعيل الأكبر من النازحين: «كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد المصريين الذين كانوا كرماء جدا في التعامل مع هذا الوضع».