مسؤولة بالأمم المتحدة: يجب تقديم دعم سريع للدول المستضيفة للاجئين السودانيين

أكدت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كاثرين ماهوني، ضرورة إمداد الدول المستضيفة للاجئين السودانيين بالدعم الدولي السريع، موضحة أن أكثر من 90% منهم والبالغ عددهم نحو مليون شخص من النساء والأطفال، لجأوا إلى الدول المجاورة.

«ماهوني»: احتياجات اللاجئين السودانيين كبيرة

وأضافت «ماهوني» في تصريحات لقناة «الحرة» الأمريكية، أن احتياجات اللاجئين السودانيين كبيرة، سواء من النساء أو الأطفال، وأن الدول المستضيفة تحتاج إلى دعم دولي سريع.

اللاجئين هربوا إلى الدول المجاورة خوفاً من العنف

تابعت: «اللاجئون هربوا إلى الدول المجاورة خوفاً من العنف، ليلجأوا إلى دول بحاجة إلى الدعم، مثل تشاد وجنوب السودان».

أشارت كاثرين ماهوني، إلى أنَّ هناك مئات الآلاف من اللاجئين وصلوا إلى بر الأمان واستطاعوا الهروب عبر الحدود والحصول على الحماية الدولية، مضيفة: «هم بحاجة إلى الدعم خاصة أنهم لجأوا إلى دول دخلها متوسط وتحتاج دعما هائلا لتوفير الحماية والحاجات الإنسانية».