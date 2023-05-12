وزارة الحج والعمرة السعودية تسمح للمعتمرين السودانيين بتمديد فترة إقامتهم

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إطلاق خدمة «استضافة المعتمرين السودانيين» عبر منصة «أبشر أفراد» في إطار الجهود الإنسانية للمملكة تجاه الشعب السوداني الشقيق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وإعفائهم من الرسوم المالية لأول مرة، وتأتي هذه الخطوة لمعالجة أوضاع المعتمرين السودانيين العالقين في المملكة نظرًا للأزمة الحالية.

استضافة المعتمرين السودانيين

وأوضحت وزارة الحج والعمرة في بيان صادر اليوم، أن استضافة المعتمرين السودانيين يتم عبر أقاربهم أو معارفهم المقيمين في المملكة، أو المواطنين، حيث يتم تحويل تأشيرة العمرة إلى تأشيرة زيارة عائلية أو شخصية وفقًا للشروط المعلنة في منصة «أبشر».

ويمكن للراغبين في استضافة المعتمرين السودانيين الدخول مباشرة إلى منصة «أبشر» عبر الرابط https://www.absher.sa، ثم اتباع الخطوات التالية:-

- اختيار خدماتي.

- اختيار الجوازات.

- اختيار تواصل.

- تحديد القسم المخصص لتأشيرات الزيارة.

- ثم تحديد الخدمة المطلوبة والتأكد من استيفاء جميع الشروط اللازمة للخدمة.