رئيس الحكومة اليمنية يُشيد بدعم مصر لبلاده في أزمة كورونا

قال الدكتور معين عبدالملك، رئيس وزراء اليمن، إن ما يطرح الآن في اليمن له أطر سياسية وتنظيمية وحزبية من أجل تركيب الدولة، منوهًا بأنه لن يكون هناك توحد بالقوة أو انفصال بالقوة، وما يهمه في الوقت الحالي هو الحفاظ على التوازن في اليمن، ولذلك كان هناك توافق سياسي، لأنه إذا انحازت لطرف معين سيؤدي إلى تفجير صراعات معينة، وذلك خلال حواره في برنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «تن».

نسعى للحفاظ على ترابط مؤسسات الدولة

وأضاف «عبدالملك»، أننا يجب أن نحافظ على ترابط مؤسسات الدولة، والعلاقة مع المكونات السياسية وتوحيد المواطنين نحو معركة معينة، لافتًا إلى أن أي انزلاق لأي نوع من التوترات السياسية أو العسكرية سوف يجعلنا نسير للخلف خطوات، خاصة أننا في وضع صعب، مؤكدًا أن استمرار عمل النظام البنكي في اليمن أمر صعب، ونحاول الحفاظ على الدولة اليمنية حتى لا تنزلق للهاوية، مضيفًا: «على الجميع المساعدة في بناء التوافقات السياسية».

إشادة بدور مصر في مساعدة اليمن أثناء جائحة كورونا

ووجه رئيس وزراء اليمن، الشكر للدولة المصرية على مساندتها لبلاده في أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وكان لها استجابة سريعة حيث أرسلت طائرتين من المواد الطبية لمساعدة أبناء اليمن، وإلى حد كبير نتعافى بشكل لا بأس به من خلال حصول اليمنين على لقاح استرازنيكا وجونسون، وتفادينا الموجة الأولى والثانية من الجائحة، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه من الصعب التحكم في الحكومة إذا حدث تنازع داخل المؤسسات.

هناك تعنت حوثي كبير في مسألة خزان صافر

وأشار إلى أن هناك تعنتا حوثيا كبيرا في مسألة خزان صافر، وهذا الأمر يهم البحر الأحمر بالكامل، وهو كارثة كبيرة لأن حجم النفط الخام الموجود في الناقلة كبير، وهناك محاولات أخيرة من قبل ممثل الأمم المتحدة في اليمن للحديث مع جميع الدول من بينها مصر، والجميع يراقب لأنه في النهاية لغم كبير علينا جميعًا تفكيك هذا الخطر، وهذا الأمر سيضر باليمن أولًا، لأن مئات الآلاف من الصيادين يعيشون على العائد البحري.

الحوثيون هم من يغلقون مطار صنعاء

وأكد رئيس وزراء اليمن، أنه من المهم أن يصل المجتمع الدولي إلى حل سريع، «الحوثيون هم من يغلقون مطار صنعاء، ونرحب بفتحه من جديد حرصًا على المواطنين اليمنيين، الحوثيون رفضوا فتح مطار صنعاء خلال جائحة كورونا»، مؤكدًا أن الجميع لديه نضج في المجلس الانتقالي، وهذا في مصلحة الشعب اليمني كله.