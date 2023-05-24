مراسل القاهرة الإخبارية: سقوط طائرة حربية بولاية الخرطوم ونجاة الطاقم

قال عثمان الجندي، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أم درمان، إن طائرة حربية سقطت بولاية الخرطوم مشيرًا إلى نجاة الطاقم.

استهدافها بصواريخ مضادة أرضية

وأضاف «الجندي»، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أنه لم يتم تحديد سبب سقوطها هل هو نتيجة عطل فني، أم سقطت بسبب استهدافها بصواريخ مضادة أرضية.

وأشار إلى أنه لا يوجد التزام بالهدنة، وهناك اشتباكات في بعض أحياء أم درمان والخرطوم بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وهناك قصف من اتجاه مدينة الخرطوم بحري.

الجيش السوداني والدعم السريع

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب.