إشادات دولية بجهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية واستقبال اللاجئين

أشادت منظمات ومؤسسات دولية بجهود مصر المتواصلة فى دعم اللاجئين، خاصة فى الفترة الأخيرة، فى ظل أزمات مستمرة بالمنطقة من سوريا إلى اليمن وليبيا والسودان، وغيرها من الدول التى تشهد أزمات داخلية. وأكد تقرير المنظمة الدولية للهجرة، فى 2022، أن أكثر من 9 ملايين ينتمون لـ133 دولة، بما يمثل 8.7% من إجمالى سكان هذه البلاد، لاجئون.

وتعرّف المنظمة المهاجر بأنه «أى شخص يتحرك أو ينتقل عبر حدود دولية أو داخل دولة بعيداً عن مكان إقامته المعتاد، بغضّ النظر عن الوضع القانونى للشخص، وما إذا كانت الحركة طوعية أو غير طوعية؛ وبغضّ النظر عن أسباب الحركة أو مدة الإقامة». وأضاف التقرير أنه منذ عام 2019 تلاحظ زيادة عدد المهاجرين بسبب عدم الاستقرار فى الدول المجاورة، موضحاً أن الخطاب الإيجابى من مصر تجاه المهاجرين يمثل عامل جذب للآخرين.

وأشار التقرير إلى أن هناك 5.5 مليون مهاجر يعيشون بمصر منذ أكثر من 10 سنوات، فى حين أن 6% منهم عاشوا واندمجوا لأكثر من 15 سنة بمن فيهم الأجيال الثانية.

«جريفيث»: تبذل مساعى جادة لحل الأزمة السودانية وتوفير الدعم الإنسانى والطبى العاجل

يُذكر أن سامح شكرى، وزير الخارجية، التقى يوم الخميس الماضى «مارتن جريفيث»، وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة فى حالات الطوارئ، وذلك خلال زيارته الحالية إلى جنيف.

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن وزير الخارجية أشاد بالدور الذى يقوم به مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (OCHA) لتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة فى مناطق الأزمات، وأكد استمرار مصر فى دعمها لجهود المكتب، خاصة مع ما يشهده العالم من تصاعد للأزمات دولياً وإقليمياً، وهو ما كان محل تقدير من جانب وكيل السكرتير العام الذى شدد على ما تمثله القاهرة من مركز مهم لدعم الجهود الإنسانية الأممية فى العديد من مناطق الأزمات فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد الجانبان الرغبة المشتركة لتعزيز التعاون الثنائى لتسريع عملية إتاحة الاحتياجات الإنسانية ونفاذها إلى مناطق الأزمات بالمنطقة، وركز جزء كبير من المحادثات على التطورات ذات الصلة بالأزمة السودانية.

وحرص «جريفيث» على الإشادة بالجهود التى تبذلها مصر ومساعيها الحثيثة للتوصل إلى حل للأزمة وتوفير الدعم الإنسانى والطبى العاجل للشعب السودانى، فضلاً عن استقبالها للوافدين السودانيين، والمقدَّر عددهم بنحو 120 ألف نازح سودانى منذ بداية الأزمة.

«كليفرلى»: نشكر القاهرة على المساعدة فى إجلاء رعايانا

وأعرب وزير الخارجية البريطانى «جيمس كليفرلى» عن شكر بلاده لمصر على المساعدة التى قدمتها فى إجلاء رعايا المملكة المتحدة من السودان، مشيداً بعلاقات العمل الممتازة التى تجمعه بسامح شكرى، وزير الخارجية، وتشاورهما المتبادل فيما يخص الأزمة السودانية.