سوريا تتعرض لـ9 هزات أرضية خلال الـ24 ساعة الماضية.. أغلبها ضعيف (صور)

تتوالى الزلازل على سوريا الحبيبة، والتي تتفاوت في شدتها وعمق بؤرة الزلزال، ليتابع المركز الوطني السوري تسجيل هزات أرضية في نواحي متفرقة بـ سوريا، مؤكّداً أنَّه على مدار الـ 24 ساعة الماضية تمّ رصد 9 هزات أرضية بالبلاد جميعها يندرج ضمن توقعات دراسات أعدها من قبل، سواء من حيث العدد أو موقع الهزة الأرضية وشدتها.

9 هزات أرضية في سوريا خلال 24 ساعة فقط

ووفقًا للمركز الوطني، فإنَّ الـ9 هزات أرضية التي تم رصدها على مدار الـ24 ساعة الماضية في نواحي متفرقة بـ سوريا، أغلبها ضعيف من حيث شدته، ووفقًا لتقارير محطات رصد الزلازل لم تزد قوتها عن 4 ريختر، مثل هزات أرضية وقعت في البر التركي بشدة لم تتجاوز 3.9 ريختر.

هزات أرضية تعرضت لها سوريا وتركيا في فبراير الماضي

يُشار إلى أنَّ تلك الهزات الأرضية في شدتها لا تقارن بما وقع في 6 فبراير الماضي، لتشهد كل من سوريا وتركيا هزات أرضية تراوحت قوتها بين 7.7 و7.6 ريختر ضربت شمال سوريا وجنوب شرق تركيا، ليتبعها آلاف الزلازل في ظاهرة غريبة على المنطقة، والتي راح ضحيتها أكثر من 57 ألف شخص.

هزات أرضية في سوريا: شدتها وموقعها

فيما تركزت الزلازل الأخيرة التي تعرضت لها سوريا في شمال غرب اللاذقية التي شهدت 5 هزات أرضية على عمق يتراوح بين 40 و43 كيلومترا، بشدة تراوحت بين 2.2 و3.7 درجة على مقياس ريختر.

هزات أرضية تعرضت لها سوريا

كما كان زلزال شمال شرق لبنان الأضعف بين هزات أرضية تعرضت لها سوريا على مدار الـ24 ساعة الماضية، حيث أنَّ شدته لم تتجاوز 1.6 درجة على مقياس ريختر.

ومن بين الهزات الأرضية على سوريا خلال الساعات الأخيرة، هزة أرضية تعرض لها جنوب القنيطرة على عمق 17 كيلومترًا بشدة 1.8 درجة.