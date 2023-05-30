هل رغبة المتوفاة في الحج عن ولدها تعد وصية؟.. «الإفتاء» تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن تساؤل هل رغبة المتوفاة في الحج عن ولدها تعد وصية؟.. عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، باعتباره يهم عدد من الناس.

هل رغبة المتوفاة في الحج عن ولدها تعدُّ وصية؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية، في الإجابة على التساؤل، أنه ما دامت المتوفاة لم توصِ بالحج عن ولدها من مالها بعد وفاتها صراحةً، فليس من حق أحدٍ أن يستوفي نفقة الحج عنه من التَّرِكة قبل التقسيم تحت دعوى تنفيذ رغبة المتوفَّاة.

دعاء الحج

ومع موسم الحج، أوضحت دار الإفتاء دعاء الحج لبيك اللهم لبيك، قائلة إن تلبية الإحرام تكون بهذه الصيغة: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لك، لا شريك لك»، فغن قالها المسلم بهذه الصيغة فيكون أمر حسن وإن أكمل عليها فلا مانع، وقد صحَّ عن النبي ﷺ أنه سُئل: أيُّ الحجِّ أفضل فقال: العَجُّ والثَّجُّ، فالعج هو: رفع الصوت بالتَّلبية، يُعلن التوحيد والبراءة من الإشراك بجميع صوره وأشكاله.