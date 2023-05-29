أمين الفتوى بـ«الإفتاء» لقناة الناس: لا يحق للرجل الأخذ من أموال زوجته دون رضاها

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصل مفاده هل يمكن خلط أموال الزوج والزوجة، وحكم حصول الزوج على راتب الزوجة للصرف على المنزل؟

اندماج الذمة المالية للزوجين

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «الأصل في الزواج لا يترتب عليه اندماج الذمة المالية للزوجين، فالذمة المالية لكل منهما مستقلة، ولا يحق لأحد أن يقهر أحدهما للسيطرة على أموال الآخر إلا برضاه، ولا يحق للزوج أن يأخذ من أموال الزوجة إلا برضاها وتكون نفسها راضية».

برامج للمرأة والطفل

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها الجديدة التي تذاع على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.