دعاء الحج لبيك اللهم لبيك.. اعرف الصيغة الأفضل للحجاج

يعتبر دعاء الحج لبيك اللهم لبيك من الأدعية التي يشعر المسلم بالسعادة والبهجة الشديدة عن ترديدها، وتعد فريضة الحج على كل مسلم بالغ عاقل لأنها الركن الخامس من أركان الإسلام مثلما ذكر النبي الكريم في حديثه الشريف:« بنى الإسلام على خمس» وذكر من هذه الأركان الحج.

دعاء الحج لبيك اللهم لبيك

وحول دعاء الحج لبيك اللهم لبيك، فقد أوضحت دار الإفتاء المصرية أن تلبية الإحرام تكون بهذه الصيغة:« «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لك، لا شريك لك»، فغن قالها المسلم بهذه الصيغة فيكون أمر حسن وإن أكمل عليها فلا مانع، وقد صحَّ عن النبي ﷺ أنه سُئل: أيُّ الحجِّ أفضل فقال: العَجُّ والثَّجُّ، فالعج هو: رفع الصوت بالتَّلبية، يُعلن التوحيد والبراءة من الإشراك بجميع صوره وأشكاله.

أدعية للحجاج

وتستعرض «الوطن» أدعية مأثورة عن الصالحين يمكن أن يستخدمها المسلم في الحج مع دعاء الحج لبيك اللهم لبيك وجاءت كالتالي:

اللهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك واسقنا من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا.

الهم إني أسألك الجنة ونعيمها وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل وأعوذ بك من النار وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل.

اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك والعبد عبدك وأنا عبدك وابن عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار وحرم لحومنا وبشرتنا على النار.

اللهم اسقني شربة بكأس نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لا أظمأ بعدها يا ذا الجلال والإكرام.