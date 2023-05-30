مصرع شخص دهسا أسفل عجلات قطار بسوهاج

شهدت دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، مصرع شاب دهسًا أسفل عجلات أحد القطارات، إثر سقوطه على شريط السكة الحديد، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركز.

سقوط أحد الأشخاص على شريط السكة الحديد

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز طما شمال المحافظة، يفيد بسقوط أحد الأشخاص على شريط السكة الحديد، أثناء مرور أحد القطارات بالقرب من المحطة، ما أدى إلى مصرعه.

لا يحمل هوية تحقيق شخصية

وتبين من خلال المعاينة، أن الجثة لشاب، يرتدي كامل ملابسه، ولا يحمل هوية تحقيق شخصية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي بطما، وتكثيف التحريات لمعرفة هوية صاحبها.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وإبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.