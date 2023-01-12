ضبط عامل «ديليفري» في القاهرة بتهمة دهس سيدة بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة، مصابة بنزيف بالمخ وكسر بالقدم وجرح قطعي بالوجه.

بالانتقال وسؤال ابنها، عامل، مقيم بذات العنوان، قرر بأنه حال عبور والدته الطريق، اصطدمت بها دراجة نارية مجهولة، ولاذا قائدها بالفرار، ونتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها، والتي أودت بحياتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد الدراجة النارية وقائدها وتبين أنه عامل توصيل طلبات، مقيم بمحافظة بنى سويف وأنه وراء ارتكاب الواقعة المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خوفاً من المسائلة القانونية، وتبين عدم حملة رخصة قيادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.