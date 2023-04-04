التحفظ على 4 كاميرات مراقبة لكشف ملابسات دهس عامل في التجمع الأول

قررت النيابة العامة، التحفظ على 4 كاميرات مراقبة، لكشف غموض واقعة مصرع عامل دهسا أسفل عجلات سيارة ملاكي، أثناء عبوره الطريق، واستعجلت التحريات النهائية حول الواقعة، وهل يوجد عمد أم الواقعة قتل خطأ، كما طلبت استدعاء زملاء المتوفى في العمل للسماع لأقوالهم، ومعرفة سبب تواجد المتوفى في مكان الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الأول، إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، بوصول شاب جثة هامدة بادعاء حادث سير، وبالانتقال تبين العثور على جثة عامل يدعى «م. ه» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص، تبين أنه يرتدي ملابس عمله في مجال المعمار، وقررت النيابة العامة انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

التحريات

كشفت التحريات، أن المتوفى أثناء ذهابه لشراء طعام الإفطار له ولزملائه، دهسته سيارة كانت مسرعة أثناء عبوره الطريق، مضيفة أنه لا يوجد شبهه جنائية في الواقعة، وجار تكثيف الجهود لضبط السيارة مرتكبة الواقعة وقائدها، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.