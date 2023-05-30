رابط التسجيل في مؤتمر المصريين بالخارج.. يهتم بالتحديات وحل المشكلات

تستعد وزارة الهجرة، لعقد النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، يوم 31 يوليو المقبل، حيث يعد الملتقى السنوي الذي يشارك فيه المصريين في جميع دول العالم.

وفي إطار خدماتها المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» تفاصيل ومكتسبات مؤتمر المصريين بالخارج ورابط المشاركة فيه.

رابط الاشتراك في مؤتمر المصريين بالخارج

من لديه الرغبة من أبناء المصريين بالخارج حضور المؤتمر هذا العام والمشاركة في فعالياته، عليه التسجيل في الاستمارة من هنــــــا.

أهمية المشاركة في مؤتمر المصريين بالخارج

حققت النسخ السابقة من مؤتمرات أبناء المصريين بالخارج، نجاحات ومكتسبات مهمة أبرزها:

- إصدار قانون سيارات المصريين بالخارج المعفاة من الجمارك والرسوم والضرائب.

- إعلان مجلس تأسيسي للشركة المساهمة للمصريين بالخارج.

- طرح أوعية ادخارية بفوائد مجزية في البنوك الوطنية.

- تقديم قروض ميسرة للمصريين بالخارج.

- طرح تذاكر طيران بتخفيضات.

- الإعلان عن وحدات سكنية بنسب تخفيض لهم عند سدادهم بالعملة الصعبة.

النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج

تسلط النسخة الرابعة من المؤتمر الضوء على التحديات التي تواجه المصريين بالخارج واحتياجاتهم الأساسية.

يشمل مؤتمر المصريين في الخارج هذا العام، تنظيم زيارات ميدانية إلى عدد من المشروعات القومية والمناطق الاستثمارية الهامة حتى يتسنى لأبناء الجاليات المصرية الاطلاع على الفرص المتاحة والمشاركة فيها.