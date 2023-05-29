«الهجرة» تعلن عن فرص توظيفية لشباب المحافظات بالتعاون مع «المصري الألماني»

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ممثلة في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن توفير فرص توظيفية لشباب عدد من المحافظات، في إطار بروتوكول التعاون بين الوزارة والوكالة الألمانية للتوظيف، بهدف توفير البدائل الآمنة للشباب ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، خاصة داخل المحافظات الأكثر تصديرا لها.

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، تفاصيل الفرص التوظيفية المتاحة لشباب المحافظات، عبر الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والتي جاءت كالتالي:

تفاصيل الفرص التوظيفية لشباب المحافظات

- يوم توظيفي يوم 5 يونيو المقبل، في محافظة البحيرة يوفر من خلاله فرصة عمل في أحد الكافيهات الشهيرة من الساعة 10 صباحًا لـ 4 عصرًا، وتشمل الوظائف المتاحة: «كاشير، ويتر، بارستا»، وسيكون الاشتراك باليوم التوظيفي في مقر الجمعية النسائية لتحسين الصحة بدمنهور.

- يوم توظيفي يوم 1 يونيو المقبل في محافظة الغربية يوفر فرصة توظيف في أحد المطاعم الشهيرة من الساعة 10 صباحًا لـ4 عصرًا، وتضم الوظائف المتاحة: «مدير مطعم، مساعد مدير مطعم، عضو فريق مطاعم، مشرف مطعم»، وسيكون الاشتراك باليوم التوظيفي، في مقر الجمعية المصرية لتدريب وتشغيل الشباب بالمحافظة.

توفير فرص تدريب

يُذكر أنَّ هذه الفرص التوظيفية، تأتي استكمالا لخطة وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ممثلة في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، في توفير فرص التدريب المختلفة في كل المجالات، لشباب جميع المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية.