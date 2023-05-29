أحمد مجاهد: دعوة المصريين بالخارج للمشاركة في الحوار الوطني حق مشروع لهم

قال الدكتور أحمد مجاهد، مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، إنه لا ينبغي أن يتصور أحد أن المصريين الذين يعيشون خارج مصر منعزلين عن الوطن، وإنما الأمر عكس ذلك، فهم جزء أصيل من الوطن، وبالتأكيد عندما نتحدث عن الهوية، فهم جزء من الهوية الوطنية المصرية.

تقديم مقترحات المصريين بالخارج للحوار الوطني

وأضاف مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن المصريين بالخارج بكل تأكيد تهمهم مصر، التي هي في الأصل أيضا كانت مشكلاتهم، كما أنهم يهمهم مستقبل مصر، لأنه في النهاية سيكون مستقبلهم أيضا، وبالتالي من حقهم المشروع أنهم لو لديهم أي مقترحات من أجل مستقبل أفضل أن يقولوها ويشاركوا بها.

وتابع «مجاهد» أنه لا يوجد أدل على الدور المهم والمحوري للمصريين الموجودين في الخارج وربطهم بالوطن أكثر من أنهم مسموح لهم في الدستور بالتصويت في الانتخابات، بما فيها الانتخابات الرئاسية، وبالتالي من حقهم ومن واجبهم أن يشاركوا في كل الموضوعات التي تتم مناقشتها في الحوار الوطني، ومن لديه منهم أي فكرة في أي محور بالتأكيد ستكون هذه الفكرة إثراء لذلك المحور.

المشاركة في صنع مستقبل مصر

وأوضح أن رسالة مجلس أمناء الحوار الوطني من دعوة المصريين بالخارج لإرسال مقترحاتهم كانت واضحة، وهي تأكيد رسالته الأساسية المتمثلة في مسألة الهوية الوطنية للجميع، فإذا كنت مغتربا لبعض الوقت خارج أرض الوطن، فأنت لست غريبا عنه، وعلى العكس من ذلك، فأنت عضو رئيسي فيه، ومن حقك المشاركة في صنع مستقبله، ويكون لك رأي في كل شيء يدور داخله.