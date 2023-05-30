مايو عالميا.. عودة سوريا للجامعة العربية وأحداث دولية استثنائية تسعى لـ«صفر مشكلات»

شهد شهر مايو الجاري، عدة أحداث عالمية، منها عودة دولة سوريا إلى الجامعة العربية، وكذلك إعلان الولايات المتحدة اتفاقا عسكريا في المحيط الهادئ، بجانب زيارة مهمة يقوم بها سلطان عمان لأول مرة إلى مصر وكذلك إيران، ولم يكن هذا الأمر الوحيد بل يتحرك رئيس وزراء فلسطين لزيارة مصر من أجل التنسيق مع القيادة المصرية، التي لا تدخر جهدا لدعم القضية الفلسطينية.

عودة سوريا للجامعة العربية

بدأ شهر مايو بتغيرات كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، بعد إعلان عدة دول عربية إعادة علاقتها مع سوريا مرة أخرى، وعودتها إلى جامعة الدول العربية مرة أخرى، بعد تجميد مقعدها في الجامعة لمدة أكثر من 11 سنة، وسط محاولة لتصفير المشكلات في المنطقة.

زيارة سلطان عمان لعدة دول لأول مرة

لم يكن التغيير الحادث في العلاقات السورية فقط، بل تحرك سلطان عمان، هيثم بن طارق لزيارة عدة دول لأول مرة، وفي وقت مهم، منها زيارته الأخيرة إلى مصر، وكذلك زيارته إلى إيران، وسط محاولة خليجية لتصفير أي مشكلات في المنطقة.

دعم مصري مستمر لفلسطين

يزور رئيس وزراء فلسطين، محمد أشتيه مصر، في ظل استمرار الدعم المصري المقدم للقضية الفلسطينية، كما حدث تقارب مؤخرا بين مصر وتركيا، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تهنئة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالفوز في الرئاسة، ليحكم تركيا 5 سنوات أخرى.

وأعلن الرئيس السيسي عودة العلاقات بين القاهرة وأنقرة إلى مستوى السفراء، حيث سيتم إعادة فتح السفارات بين البلدين مجددا، وسط رغبة بين دول الشرق الأوسط لتطبيق سياسة «صفر مشكلات».