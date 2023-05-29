نشأت الديهي: 10 ملايين مهاجر يعيشون في مصر

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك الملايين من العرب موجودين في مصر بسبب الظروف الصعبة في بلادهم مثل اليمنيين والعراقيين والسودانيين، وهذا يمثل عبئا كبيرا على الدولة المصرية، معقبًا: «مصر كبيرة وكريمة وشخصية ولا أحد يستطيع أن يزايد على هذا الأمر، ولكن العبء عليها كبير».

استهلاك السلع الغذائية

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الإثنين، أن هناك 10 ملايين مهاجر إلى مصر بسبب الظروف الصعبة أو النزاعات في بلادهم، وهؤلاء يمثلون ضغطًا على الدولة المصرية سواء في السكن أو استهلاك السلع الغذائية، معقبًا: «دول بيمثلوا عبء كبير على الدولة المصرية، ويماثل عددهم عدد سكان دول».

ولفت إلى أن المفوض السامي لشؤون اللاجئين ناشد مصر بأن تبقى الأبواب مفتوحة أمام الضيوف، معقبًا: «الأبواب مفتوحة على مصرعيها مع الضبط، لأن مصر تخشى أن تمر شخصيات أو عناصر أو أفراد لهم طابع إرهابي أو خطر».

سيناتور أمريكي شهير

وفي سياق آخر، قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك سجالاً يصل لدرجة العنف بين الروس والأمريكان، مشيرًا إلى أن هناك سيناتورا أمريكيا شهيرا خلال زيارته إلى أوكرانيا، تحدث عن أن الولايات المتحدة تساعد كييف في أزمتها ضد روسيا، وهذا يعد أفضل استثمار للأموال الأمريكية.

وتابع أن الرئاسة الأوكرانية، قامت بتحريف تصريحات السيناتور الأمريكي بشأن روسيا لتظهر السيناتور وهو يقول: «الاستثمار الأمريكي الأنجح هو قتل الروس في أوكرانيا، وهذا ما كشفته وكالة رويترز، مؤكدة أن تصريحاته خرجت عن سياقها.