إعلام بني سويف تناقش 6 مشروعات تخرج عن الأمن السيبراني والتعليم الفني

ناقش قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة بني سويف، مشروعات تخرج الطلاب، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية، وإشراف الدكتورة منى هاشم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة أماني ألبرت رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان والدكتورة مهيرة عماد رئيس شعبة اللغة الإنجليزية.

لجنة المناقشة والتحكيم

تضمنت لجنة المناقشة المقامة بقاعة مجلس الكلية، ثلاثة من خبراء العلاقات العامة والإعلان والتسويق، الإعلامي محمد سعد مدير عام إعلام شمال الصعيد بالهيئة العامة للاستعلامات، والإعلامية سحر الجمل مدير تحرير جريدة الأخبار، والمحاضر بشعبة اللغة الإنجليزية، والدكتور محمد يوسف الأستاذ بكلية الهندسة وخبير التسويق الإلكتروني.

6 مشروعات في إعلام بنى سويف

حكمت اللجنة 6 مشروعات، هي مشروع «طعم» الذي يختص بالهندسة الاجتماعية والأمن السيبراني، ومشروع «نغم» وهو مزيج أصوات المآذن والكنائس لترويج السياحة الدينية، ومشروع «مستقلة» حول أفلام السينما المستقلة، ومشروع Branding Egypt لتسويق الهوية البصرية المصرية، ومشروع «أونيومانيا» لترشيد الاستهلاك ومعالجة الهوس الشرائي، ومشروع «جدارة» الذي يدور حول أهمية التعليم الفني.

وأشادت اللجنة، بمستوى وأفكار المشروعات المقدمة، إذ أعلنت الدكتورة أماني ألبرت رئيس القسم، النتائج التي قررتها لجنة التحكيم، حيث حصل كل من مشروع طـُعم وأونيومانيا وجدارة على أفضل فكرة ومخرجات للهدف، وحصل مشروع Branding Egypt على تقييم أفضل عناصر مطبوعة، وحصل مشروع مستقلة على أفضل لوجو وشعار منطوق، فيما حصل مشروع نغم على أفضل عناصر مرئية وأفضل طريقة تقديم.

إعلان النتائج وتوزيع الشهادات

واختتمت فعاليات المناقشة بإعلان النتائج وتوزيع شهادات تقدير للطلاب المشاركين، كما قامت الدكتورة أماني البرت بتكريم أعضاء لجنة التحكيم بدروع تذكارية تقديرًا لجهودهم في تحكيم مشروعات التخرج، وتكريم مشرفي المشروعات تقديرًا لجهودهم في توجيه المشروعات.