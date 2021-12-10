جامعة بنى سويف يدعو الطفلة آية لزيارة سقارة الأثرية بعد لقاء الرئيس

وجه الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، الدكتور غادة علي حمود عميد كلية السياحة والفنادق بالتواصل مع آية حسن شلتوت الطفلة الموهوبة من ذوي الهمم «قادرون باختلاف» لترتيب زيارة لمنطقة سقارة الأثرية، بعد أن تمنت الطفلة أن تكون مرشدة سياحية خلال لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال احتفالية «قادرون باختلاف» في نسختها الثالثة الأسبوع الماضي.

اهتمام الرئيس بذوي الهمم

وأكد منصور، على حرص واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم ورعايتهم والاستفادة من الموهوبين منهم في كل المجالات، وتلبيه كافة مطالبهم من دوره الأبوي والإنساني الدائم لذوي الهمم واهتمام الدولة بهذا الملف.

دعوة الطفلة آية لمنطقة سقارة

وأوضحت الدكتور غادة علي حمود عميد كلية السياحة والفنادق، أنها تواصلت مع والدة الطفلة الموهوبة «آية» ووجهت لها الدعوة لقضاء يوم بمنطقة سقارة الأثرية، برفقة أساتذة وطلاب قسم الإرشاد السياحي بالكلية، حيث عبرت والدة الطفلة عن سعادتها بالدعوة، والتي تأتي تلبية لتحقيق حلم ابنتها «آية» موجهة الشكر لرئيس الجمهورية وللدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ولكلية السياحة والفنادق.