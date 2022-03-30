جامعة بنى سويف التكنولوجية تشارك في فعاليات برنامج «ابتكر وحقق حلمك»

تشارك جامعة بني سويف التكنولوجية في فعاليات المعسكر الختامي لبرنامج "ابتكر وحقق حلمك»، والذي تنفذه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، خلال الفترة من 26 حتى 30 مارس الجاري، بالمدينة الشبابية ببورسعيد.

ويتناول المعسكر مجموعة من ورش العمل حول مهارات الاتصال، ومهارات حل المشكلة، ومهارات الادخار، ومهارات العرض، ومهارات القيادة الواجب توافرها في طلاب الجامعات لتحقيق النجاح في الحياة العملية واقتحام سوق العمل.

أنشطة وتدريبات ومحاضرات لطلاب المعسكر

بدأ المعسكر الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بعدد من الأنشطة والتدريبات، تضمنت اختبارات للنفس وتعريف الذات، إضافة إلى محاضرات عن كيفية عمل خطة دقيقة للنجاح في المستقبل، وعن أهمية الادخار، كما يتضمن المعسكر القيام بعدة تدريبات لتقوية الذات والمساعدة علي العمل الجماعي، ومحاضرات أخرى عن أهمية العمل الجماعي وأساليب القيادة والالتزام، واتخاذ القرارات، بالإضافة إلى محاضرات عن الميزانية والاستعمال الصحيح لبطاقة الائتمان.

كما يتناول المعسكر مجموعة من ورش العمل مهارات البحث الفعال عن عمل، كيفية كتابة CV مميز، مقابلات العمل، حماية المستهلك وذلك في ضوء تنمية مهارات طلاب الجامعات لتحقيق النجاح في الحياة العملية ومواكبة سوق العمل.

رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يشيد بأنشطة المعسكر الطلابي

وأشاد الدكتور محمد شكر ندا رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية بأنشطة المعسكر الطلابي وورش العمل والندوات، مشيرًا إلى أن المعسكر يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب في مجال الخدمة العامة ويساهم في زيادة وعي الطلاب نحو خدمة جامعتهم فى كافة الأنشطة.

وأكد أن المعسكر الطلابي يأتي ضمن مشاركة الجامعة في الفعاليات والأنشطة الطلابية، والتي تعمل على تشجيع الطلاب على ممارسة أنشطة العمل الجماعي وتنمية روح الفريق الواحد لدى الطلاب.

جدير بالذكر، أن هذا المعسكر يأتي ختاماً لبرنامج التدريبات التي تمت خلال العام الدراسي الحالي لطلاب الجامعات، ويشارك في الفعاليات شباب العديد من الجامعات مثل بنى سويف التكنولوجية، وأسيوط، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، وجنوب الوادي، والوادي الجديد، وبني سويف، وطنطا، وبور سعيد.