شمال كوسوفو على صفيح ساخن: «بلجراد» تتحرك وإصابات في صفوف الصرب وقوات حفظ السلام

شهدت الأزمة في شمال كوسوفو، تطورات متسارعة على خلفية الاشتباكات التي شهدتها المنطقة بين السكان الصرب وشرطة الإقليم.

وكانت آخر التطورات الميدانية، إعلان السلطت الصربية، انتشار الجيش، على الحدود الإدارية مع إقليم كوسوفو، فيما قالت المجر، إن أكثر من 20 جنديا من قوات الأمن الدولية أصيبوا في الإقليم جراء الاشتباكات.

وأمس الاثنين، استخدمت قوات الأمن الدولية التابعة لحلف شمال الأطلس «الناتو»، القوة ضد الصرب في بلدية زفيكان في شمال كوسوفو وميتوهيا.

وصباح أمس الاثنين، تجمع آلاف من صرب كوسوفو، أمام مباني الحكومة المحلية في شمال الإقليم، للمطالبة بسحب شرطة كوسوفو واستدعاء رؤساء البلديات من ألبان كوسوفو.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش عن انتشار جيش بلاده على الحدود الإدارية مع إقليم كوسوفو، مؤكدا في خطاب موجه إلى الشعب، على عدم السماح بالاعتداءات على الشعب الصربي.

وسعى السكان الصرب في شمال كوسوفو، منع ممثلي الألبان من تولي المناصب الإدارية في البلديات، على خلفية انتخابات شهدتها المنطقة في 23 أبريل الماضي، مما أسفر عن اشتباكات بين المحتجين الصرب وشرطة الإقليم.

إصابة 52 من الصرب جراء التوترات

وأشار فوتشيتش، في خطاب موجه إلى الشعب، إلى القيام بالدوريات في بعض الأماكن، وأوضح الرئيس الصربي، أن أن بعثة «كفور» الأمنية لحلف شمال الأطلسي « الناتو» خلافا لضماناتها لم تحم الصرب ولم تمنع الاستيلاء على مجالس البلدية والعنف.

وأوضح فوتشيتش، أن 52 من الصرب أصيبوا بجروح بينهم 3 إصابات خطيرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

فوتشيتش يدعو الصرب لعدم الدخول في المواجهات مع قوات «الناتو»

وطالب الرئيس الصربي، المجتمع الدولي بالتأثير على حكومة كوسوفو، داعيا صرب الإقليم إلى عدم الدخول في المواجهات مع قوات حلف شمال الأطسي «الناتو».

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة ألكسندر فوتشيتش، أن رئيس صربيا، سيلتقي مع سفيري روسيا ألكسندر بوتسان خارتشينكو والصين «تشين بو» اليوم الثلاثاء، في ضوء التصعيد في كوسوفو وميتوهيا، وفقا لما ذكرته كالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقالت إدارة فوتشيتش، إن رئيس صربيا، سيلتقي بالسفير الروسي، في الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت المحلي «12:00 بتوقيت القاهرة و لسفير الصيني في الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت العاصمة بلجراد «01:00 ظهرا بتوقيت العاصمة المصرية».

7 إصابات خطيرة في صفوف القوات المجرية

وفي وقت سابق، قال فوتشتش، إنه سيلتقي في الساعة 8:00 صباحا بالتوقيت المحلي «09:00 صباحا بتوقيت القاهرة»، مع سفراء 5 دول غربية «الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا»، فيما سيشارك رئيس الوفد الدائم للاتحاد الأوروبي، إيمانويل جوفر في اللقاء.

وأعلنت السلطات المجرية، إصابة أكثر من 20 جنديا من قوات الأمن الدولية في الإقليم جراء الاشتباكات.

وقال وزير الدفاع المجري كريستوف سالاي بوبروفنيتسكي، إن أكثر من 20 جنديا من بلاده بينهم 7 بجروح خطيرة، بقوات الأمن الدولية في كوسوفو، أصيبوا خلال اشتباكات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.