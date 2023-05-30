ماذا حدث في غرفة ملابس الأهلي بعد الفوز على سيراميكا؟.. تهديد ورسائل نارية

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن تفاصيل حديث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الجهاز المعاون له، عقب نهاية مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، وفوز الفريق الفريق الأحمر بهدف نظيف، سجله حسين الشحات، في اللقاء الذي جمع الفريق مساء أمس الاثنين.

وأشار سيف زاهر خلال تصريحات له في برنامجه «ملعب أون تايم» على قناة أون تايم سبورت إلى أن المدير الفني للأهلي كان في حالة شديدة من الغضب.

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