زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب الجزر البركانية في اليابان

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 5.9 درجة على مقياس ريختر، الجزر البركانية في اليابان على عمق 55 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة زلزال اليابان، على مسافة 1287 كيلومتر بين الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة «يايزو»، و1022 كيلومتر بين الشمال والشمال الغربي من «سايبان»، عاصمة مجموعة دول الكومنولث التابعة لجزر ماريانا الشمالية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية غرب المحيط الهادي.

«جزر آيوو» البركانية

يشار إلى أن الجزر البركانية التي تعرف باسم «جزر آيوو»، هي 3 جزر يابانية بركانية صغيرة تقع في المحيط الهادئ الغربي.

وفي 22 مايو الجاري، شهدت اليابان، زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب، جزر ريوكيو على عمق 186 كيلومترا، وقال مرصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن البؤرة وقعت على مسافة 221 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من كاجوشيما.

زلزال يضرب ساحل بحر اليابان

كما شهدت اليابان في 5 مايو الجاري، زلزالا بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب ساحل بحر اليابان بمحافظة إيشيكاوا، ووفقا لإدارة الأرصاد الجوية اليابانية، بلغ عمق الزلزال 10 كيلومترات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.