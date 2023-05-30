كيفية الاستعلام عن شقق صندوق الإسكان الاجتماعي الإعلان الرابع عشر

بعد مرور أكثر من عامين على تسديد الأقساط الربع سنوية لشقق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في الإعلان الرابع عشر، يرغب المتقدمون الاستعلام عن الشقق لمعرفة الإجراءات المطلوبة.

الاستعلام عن شقق صندوق الإسكان الاجتماعي الإعلان الرابع عشر

وذكرت وزارة الإسكان، أن الاستعلام عن شقق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الرابع عشر، يكون من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

1- الدخول على الموقع الرسمي الخاص لصندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري من هنــــــــا.

2- الضغط على الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

3- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

4- إدخال البيانات المطلوبة من المتقدم التي تتعلق بالتسجيل على صندوق الإسكان الاجتماعي الإعلان الرابع عشر.

5- الضغط على الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلام الرابع عشر.

موعد الاستعلام عن شقق صندوق الإسكان الاجتماعي الاعلان الرابع عشر

وأعلنت الوزارة أن الاستعلام عن شقق صندوق الإسكان الاجتماعي الإعلان الرابع عشر، عن طريق الرقم القومي يكون بعد الانتهاء من سداد الأقساط الربع سنوية، والانتهاء من الاستعلام الميداني، والتأكد من صحة وسلامة المعلومات والبيانات المقدمة، ليحول الملف إلى الجهات المعنية بالتمويل، وهذه الإجراءات تكون في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

أسعار شقق صندوق الإسكان الاجتماعي الإعلان الرابع عشر

ووفقًا لما حددته «الإسكان»، فسعر الوحدة السكنية التي مساحتها 75 مترًا تصل إلى 244 ألف قابل للزيادة، والوحدة الـ90 مترًا سعرها 310 ألف.