هل شقق الإسكان الاجتماعي تورث بعد الاستلام؟.. صندوق الإسكان يجيب

يسعى عدد كبير من المواطنين للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي، نظرًا للتيسيرات المتاحة بها، كما أنّها تسلم كاملة التشطيب، وتضمن حياة كريمة لكل المواطنين، ولكن يبقى سؤال هل شقق الإسكان الاجتماعي تورث بعد الاستلام؟

وترصد بوابة «الوطن» في السياق الآتي، الإجابة على، هل شقق الإسكان الاجتماعي تورث بعد الاستلام؟ وفقا لما قاله صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

هل شقق الإسكان الاجتماعي تورث بعد الاستلام؟

وأوضحت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنّ شقق الإسكان الاجتماعي تورّث بعد الاستلام، ضمن مبادرة التمويل العقاري، منوهة بأنّ مليكة الوحدات السكنية تنسب المواطن الحاصل عليها، بشرط أنّها تظل مرهونة للبنك حتى يتم انتهاء فترة سداد الأقساط الخاصة بها.

الإسكان الاجتماعي تورث بعد الاستلام

وأضافت «عبدالحميد»، في تصريحات تليفزيونية، أنّ شقق الإسكان الاجتماعي تورّث بعد الاستلام، لأنّها تُسجّل بأسمائهم منذ اليوم الأول، مكررة أنّ الرهن يأتي لحفظ الأولوية على الدين.

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن بنك الإسكان والتعمير، ليس من حقه امتلاك العقار أو أخذه، بل دوره يقتصر في حفظ حق المديونية فقط، موضحة أنه بسبب ذلك، يحظر بيع المالك لشقة الإسكان الاجتماعي حتى سداد جميع الأقساط.

للتواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

ولمن يرغب في التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عليه متابعة الصفحة الرسمية للصندوق على فيسبوك، من هنــــــا.

وللصحفة الرسمية على يوتيوب من هذا الرابط، وعلى توتير من خلال هذا الرابط، وللموقع الإلكتروني للصندوق من هذا الرابط.

ويمكن من خلال التواصل مع 5999 أو 5777 أو 1188 من أي محمول، أو على الرقم 090071117 من أي خط أرضي.