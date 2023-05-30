مشروعات الإسكان البديل تقضي على العشوائيات وتغير وجه القاهرة

تحظى محافظة القاهرة، بنصيب كبير من خطة الدولة في القضاء على العشوائيات، وإقامة مشروعات الإسكان البديل، لاستيعاب سكان عدد كبير من المناطق ذات الخطورة وغير المخططة، ومنها التي أقامتها خلال الـ8 سنوات الأخيرة بأحياء القاهرة حتى الآن، وفق تقرير محافظة القاهرة ما يلي:

مشروع أهالينا 1 و2

إقامة المشروع مكان الرشاح الممتد بمنطقة أبو رجيلة بالسلام، بعدما كانت تعاني المنطقة من التلوث والإهمال والقمامة، والأضرار البيئية والصحية، تم نقل 1411 أسرة من عزبة الهجانة سابقا إليها، وتسليمهم وحدات مجهزة، علاوة على وجود محلات و4 مولات تجارية ومدارس ومساحات خضراء وخدمات أخرى لخدمة المواطنين، وتم تخصيص 32 وحدة سكنية لذوي الهمم.

سور مجرى العيون

تقع على مساحة 95 فدانا وبدأ العمل في المشروع عام 2019 بالتعاون بين وزارتي الإسكان والسياحة ومحافظة القاهرة، وذلك بعد إزالة المناطق العشوائية وإزالة المدابغ، ونقل وتعويض السكان، ويتم إقامة 90 عمارة على 74 فدان ومسطح العمارة نحو 600 متر، بالإضافة إلى إقامة أنشطة ترفيهية وثقافية وسياحية، علاوة على مول تجارى على مساحة 16 فدان وبازارات سياحية ومطاعم وكافتيريات وأماكن انتظار

الأسمرات بمراحلها الثلاثة

تشمل أكثر من 18 ألف وحدة سكنية وتستوعب سكان أكثر من 14 منطقة عشوائية، المرحلة الأولى تضم 65 فدان وتضم 6258 وحدة سكنية ومدرسة و240 محل، والمرحلة الثانية على 61 فدان وبها 4722 وحدة ومدرسة للتعليم الأساسى و110 محال بـ600 مليار جنيه، والمرحلة الثالثة بها وحدات سكنية، والمدينة الشبابية ومسجد وكنيسة ومجمع مدارس ومبنى تضامن اجتماعى، و5 حضانات وحدات صحية ومجمع مخابز ومنافذ بيع سلع.

مشروع روضة السيدة

يقع بنطاق حى السيدة زينب، وتم تشطيب وتسليم جميع الوحدات الخاصة بالمشروع للسكان، بعد تطوير المنطقة، وتحويلها من تل العقارب إلى روضة السيدة، وتم تسليم 816 وحدة مختلفة المساحات للسكان، فهناك وحدات غرفتين وصالة وحمام ومطبخ، ووحدات أخرى 3غرف وصالة وحمام ومطبخ، فضلا عن وجود محلات تجارية داخل المشروع، والإرتقاء بالموقع حيث يقع بداية من ميدان أبو الريش حتى ميدان زين العابدين، كما أن المشروع به كل الخدمات والمرافق.

مشروع الخيالة

يقع فى نطاق حي البساتين واستوعب سكان 4 مناطق عشوائية، هي السكر والليمون والجيارة وحوش الغجر، وتم تسليم السكان مساكن كاملة التجهيز والتأثيث والأجهزة الكهربائية لإقامة حياة كريمة وسكن ملائم للأسر داخل الخيالة، من مدارس ومكتب بريد ووحدة صحية ومركز شباب ومخابز وخطوط أتوبيسات نقل عام لخدمة المواطنين.

مشروع المحروسة

يتكون المشروع من أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية و129 وحدة إدارية وتجارية، لتوفير مسكن آمن لأكثر من 24 ألف نسمة، وذلك فى إطار المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة، للقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين متوفر بها كل الخدمات والمرافق بعد انتشالهم من العشوائيات.