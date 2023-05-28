انتشال جثة شاب غرق في بئر جوفية بالوادي الجديد

لقي شاب في بداية العقد الثالث من العمر مصرعه غرقًا داخل بئر جوفية داخل منطقة طريق الداخلة التابعة لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة، وجارِ العرض على جهة التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

إخطار مدير أمن الوادي الجديد

تلقى محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا يفيد بغرق شاب داخل بئر جوفي خلف المبنى الإداري لجامعة الوادي الجديد الموجودة على الطريق، وقامت قوات الإنقاذ من البحث عن الشاب عقب استعداد الإنقاذ النهري من محافظة أسيوط لانتشال جثته واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حول الواقعة.

البحث عن جثة من داخل البئر

بالفحص تبين من خلال التحريات غرق محمود فتحي حمزة 36 عاما محامي، من قرية جناح التابعة لمركز الخارجة، حيث أبلغ الأهالي الشرطة عن وجود شاب مفقود خلف المبنى الإداري لجامعة الوادي الجديد بحي طريق الداخلة التابعة لمركز الخارجة، وجرى انتشال الجثة من داخل البئر ونقلها إلى لمستشفى الخارجة التخصصي تحت تصرف جهة التحقيق، وكثفت قوات المباحث جهودها عن معرفة اسباب وجوده بجوار البئر والسبب وراء مصرعه غرقا.