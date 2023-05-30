دعاء للنجاح في النتيجة.. اللهم اكتب لي الخير حيث كان وارضني به

ساعات قليلة تفصل الطلاب وأولياء الأمور عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، وهو الأمر الذي يثير القلق والتوتر في نفوسهم، ويعد الدعاء إلى الله من أكثر الأمور التي تبث الراحة في نفس المؤمن، وتبعث الطمأنينة في قلبه، لذلك فهناك دعاء للنجاح في النتيجة، ومن خلال الخدمة التي تقدمها «الوطن» للقارئ يوضح التقرير التالي صورا من صيغ دعاء للنجاح في النتيجة التي يرددها الطلاب على سبيل المثال لا الحصر من أجل التوفيق والسداد.

دعاء للنجاح في النتيجة

وتتنوع أدعية النجاح في الامتحانات ومنها دعاء للنجاح في النتيجة بالصيغة التالية:

اللهم وفق أبنائنا وبناتنا واكتب لهم النجاح والسعادة والصلاح اللهم آمين يا رب العالمين، وهي صيغة يمكن أن يرددها الآباء لأبنائهم.

ويمكن للطلاب أن يرددوا دعاء للنجاح في النتيجة ومن صيغه على سبيل المثال لا الحصر:

- اللهم إني أسألك النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة.

- اللهم اكتب لي الخير حيث كان وارضني به إنك على ما تشاء قدير.

- اللهم يسر لي أمري كله يا قادر على كل شيء.

دعاء آخر للتوفيق والسداد

ومن صيغ دعاء للنجاح في النتيجة أيضا على سبيل المثال:

- أسألك يا ربي الرضا بنتيجة الامتحان، وتجعل الخيرة فيه إنك على كل شيء قدير.

- اللهم إني أسألك أن تقضي حوائجي وترزقني السعادة في الدنيا والآخرة.

- اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وغلبة الرجال.