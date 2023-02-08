«التعليم»: التظلمات على نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي في الامتحان الورقي فقط

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السماح لمن يرغب في الاطلاع على الدرجات في اختبارات نصف العام داخل المدارس، وعدم ربط النتيجة بالمصروفات الدراسية.

التظلمات على النتيجة

وقال وزير التربية والتعليم، إن تلقي طلبات التظلم على نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول ستكون على الامتحانات الورقية فقط، وليس الإلكترونية.

مواجهة التغير المناخي في المواد الدراسية

ووجه وزير التربية والتعليم، خلال اجتماعه مع مديري المديريات التعليمية بكافة المحافظات لمناقشة استعدادات الفصل الدراسي الثاني، بإعداد جداول الرحلات المدرسية للمشروعات القومية وتنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية؛ لزيادة الوعي وكتابة كل طالب تقرير عن هذه الزيارات الميدانية التي قام بها، لتعميق مدى استفادته منها، فضًلا عن دمج مفاهيم مواجهة التغير المناخي في المواد الدراسية المختلفة، موجهًا بإعداد إنجازات كل مديرية في جميع مجالات الأنشطة وإرسالها للوزارة.