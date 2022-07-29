هل الدعاء يغير نتيجة الامتحان؟.. أمين الفتوى يوضح

يعد الدعاء من العبادات التي لها فضل كبير على المسلم، وقد ورد في فضلها الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة، وكذلك ما يفيد بأن الدعاء ممكن أن يغير القدر، ولذلك يتساءل الناس عن هل الدعاء يغير نتيجة الامتحان؟، وما مدى أثر الدعاء على الطالب في فترة الامتحانات وهل ممكن أن تتغير نتيجة الامتحان بفضل الدعاء أم لا؟.

هل الدعاء يغير نتيجة الامتحان؟

ويلتزم الطلاب في أوقات الامتحانات بالأدعية والعبادات حتى يحصلون على التوفيق من الله عز وجل وهم يتساءلون في أنفسهم هل الدعاء يغير نتيجة الامتحان؟ والمواظبة عليه تغير القدر؟، فقد ورد أن النجاح من الأقدار المعلقة التي ممكن أن تتغير بالدعاء مثل أن يكتب الله على العبد أن يصاب بمرض ما وبفضل الدعاء يرفع عنه.

وكان قد أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال يتعلق بالقدر وهل يغير الدعاء نتيجة الامتحان؟، حيث قال إننا مأمورون بالدعاء، ولا ندري ما القدر وماذا كتب عندالله.

الدعاء عبادة

وأضاف أن الإنسان ليس لديه علم بأي شيء إلا ما أمر به وهو الدعاء، حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم: "وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ" ، وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم "الدعاء عبادة" وفي رواية «الدعاء مخ العبادة».

وعن هل يغير الدعاء نتيجة الامتحان؟ وماذا يحدث مع المؤمن عندما يقوم بالدعاء والتضرع لله عز وجل، قال إنه عندما يدعو الفرد فيحدث له أمرين الأول أن يحقق الله للعبد ما أراد وما دعا به أو يرفع الله عنه مصيبة ما بمثل ما دعا به، فإذا دعا الطالب أن يغير الله له نتيجة الامتحان وأن ينجح في الامتحانات ورسب فلا يقل لم يستجب الله لي ومثل هذه الأمور، وعليه أن ينظر للنعم الأخرى التي أعطاها الله له.