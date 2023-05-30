مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال عند المدخل الغربي لقرية «المغير»

اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عند المدخل الغربي لقرية «المغير» شرق رام الله، والتي يواصل الاحتلال حصارها بغلق مدخليها الرئيسين لليوم الـ(18) على التوالي.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال المتمركزة على المدخل الغربي للقرية أطلقت قنابل الغاز السام والصوت صوب طلبة المدارس والأهالي، دون أن يبلغ عن تسجيل إصابات.

القرية تتعرض بين الحين والآخر لاعتداءات المستوطنين

يشار إلى أن القرية تتعرض بين الحين والآخر لاعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال، التي تواصل إغلاق المدخلين الرئيسيين للقرية، وتمنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم.